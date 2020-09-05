بالفيديو.. عبدالحفيظ يرد على "رئيس نادي" بسبب كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، تصريحات أحد رؤوساء الأندية -لم يذكر إسمه- بسبب قيام الأخير بالحديث عن أزمة محمود عبدالمنعم "كهربا" والتأكيد على أن الأخير قام بـ"ضرب" مدير الكرة بالأهلي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي بعد انتصار الفريق 2-0 على وادي دجلة في الجولة الـ24 لمسابقة الدوري "هذا الأمر يمسني على المستوى الشخصي لهذا يجب أن أتطرق له وأقوم بالرد".

وتابع "هناك رئيس نادي قال أن لاعباً قام بضربي، مع صعوبة واستحالة حدوث هذا الأمر في الأهلي، لكن لم أندهش من خروج هذا التصريح منه".

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واختتم "أنت أكثر شخص يمكن أن يشعر بهذا الأمر، لأنك تعرضت للضرب أمام مصر كلها".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد سبق وصرح بأن "كهربا" لاعب الأهلي، قام بالتعدي على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة. (طالع من هنا)

يُذكر، أن الأهلي سبق وأعلن عن عقوبة مالية قدرها مليون جنيه ضد "كهربا" بسبب ما بدر من اللاعب في مران الفريق مؤخراً، وقام اللاعب بنشر فيديو واعتذر من خلاله لزملائه والجهاز الفني والإداري والجماهير. (طالع من هنا)