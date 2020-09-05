جوزيه يكشف أسباب اختياره لمروان محسن رجلاً لمباراة الأهلي ودجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن مروان محسن مهاجم الفريق هو رجل مباراة الأهلي ووادي دجلة.

ونجح الأهلي في الفوز على وادي دجلة 2-0 في مباراة الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال جوزيه في تصريحات لقناة الأهلي "من وجهة نظري مروان محسن يستحق أن يكون رجلاً للمباراة، بالرغم عدم وجود فرص كثيرة متاحة امامه للتسجيل".

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وأضاف "لقد نجح في استعادة الثقة بنفسه بعدما أحرز هدفاً في شباك الجونة عقب لقاء الزمالك، وسجل أمام دجلة هدفاً رائعاً بضربة رأس".

وأكمل "على المستوى النفسي والمعنوي نجح في تخطي الانتقادات القوية التي تعرض لها مؤخراً بعد مباراة الزمالك، تفانى في الملعب لكي يتخلص من السلبيات، وعندما تسجل أهدافاً فهذا أفضل رد على المنتقدين".

واختتم "اثبت أنه مميز على المستوى الذهني، تحمل الانتقادات وواصل العمل والاجتهاد، أعتقد أنه استحق رجل المباراة لتلك الأسباب".