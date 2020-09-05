رياضة | ميسي فوق عقوبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي فوق عقوبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي برشلونة الإسباني فكرة توقيع عقوبات على الأرجنتيني ليونيل ميسي بدعوى غيابه عن التدريبات إثر الأزمة التي كانت مثارة بينهما على خلفية المطالبة بالرحيل عن الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وامتنع ميسي عن حضور التدريبات وأيضا لم يحضر الفحص الطبي الخاص بالشكل عن فيروس كورونا والذي تم إجراؤه على لاعبي برشلونة قبل بداية التدريبات الإعدادية للموسم الجديد.

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وأكد مويسيس يورنيس الصحفي شبكة ESPN أن ميسي لن يتعرض لتوقيع أي عقوبة مالية عليه بعد غيابه عن تدريبات برشلونة خلال الأيام الماضية.