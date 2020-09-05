رياضة | كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على رحيل أربعة من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أنه لا يمانع في إعارة كل من "كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام" في الصيف الحالي.

وكشف كارتيرون إلى إدارة النادي الأبيض أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الرباعي في الفريق بالموسم القادم ومن الأفضل خروجهم على سبيل الإعارة والاستفادة منهم ماديا.

وستبدأ إدارة القلعة البيضاء بالفعل في تسويق هذا الرباعي لمحاولة جلب عروض مناسبة لإعارتهم في الميركاتو الصيفي الحالي.