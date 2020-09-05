رياضة | مفاجأة.. ميسي سيبقي مع برشلونة لكنه يرحل الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميسي سيبقي مع برشلونة لكنه يرحل الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي البقاء رسميا فى صفوف نادي برشلونة الاسباني هذا الموسم وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأجري ميسي حوارا صحفيا مساء الجمعة عبر فيه عن غضبه الشديد من إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو الذي هاجمه بقوة. بالإضافة إلي توجيه رسالة خاصة لمشجعي نادي برشلونة انه سيبذل قصاري جهده مع النادي الكتالوني هذا الموسم حتي نهاية عقده. ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021.

Advertisements