شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يقترب من إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نجم نادي برشلونة الإسباني أرتورو فيدال من العودة إلى الدوري الإيطالي للعب بقميص نادي إنتر ميلان تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي الموسم القادم.

وحسب صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن اللاعب يقوم حاليًا بإنهاء ارتباطه ببرشلونة وسيوقع قريبًا على عقد يربطه بوصيف الكالتشيو لمدة موسمين قادمين.

ومن المنتظر أن يمتد عقد النجم الدولي التشيلي مع النيراتزوري حتى عام 2022، مع وجود خيار التمديد لمدة موسم آخر.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى خروج «فيدال» من حسابات المدير الفني الجديد لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، في الموسم الجديد، في ظل سعي الأخير لتجديد الدماء في البلوجرانا.