رئيس الإسماعيلي السابق: لابد من إبعاد كل الفاشلين.. وضع الدراويش أصبح لا يليق

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي السابق: لابد من إبعاد كل الفاشلين.. وضع الدراويش أصبح لا يليق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، عن أزمة نتائج الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش.
وأكد نصر أبو الحسن في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لابد من إبعاد كل الفاشلين لتصحيح المسار»
وأضاف: «الوضع في نادي الدروايش أصبح لا يليق وخاصة بعد تدهور النتائج».
وأوضح: «الإسماعيلي في مركز متأخر منذ بداية الموسم وليس الأمر بسبب خسارة أخر مباراتين ولكن الفريق يعاني منذ بداية الموسم».
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الوضع في مصر
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