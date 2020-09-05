حمزة الجمل: حال الإسماعيلي لن ينصلح بإقالة مدرب وتعيين آخر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حمزة الجمل، نجم النادي الإسماعيلي سابقا، عن بيان نادي الدراويش، بتوجيه الشكر للكابتن أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة وإسناد المهمة الفنية إلى محمد حمص.
وقال حمزة الجمل في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «حال الإسماعيلي لن ينصلح بإقالة مدرب وتعيين اخر والمسكنات ليست الحل».
وتابع: «لابد من اكتمال المنظومة كي يتحقق النجاح في الإسماعيلي، ومشكلة الإسماعيلي ليست في المدير الفني والجهاز الفني فقط».
وأتم: «على جمهور الإسماعيلي دعم الفريق والوقوف بجانبه وتغيير الأجهزة الفنية للدراويش مسكنات وليس علاجا لمشاكل الفريق»
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