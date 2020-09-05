شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص مديرا فنيا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان قبول إعتذار أدهم السلحدار، وتعيين محمد حمص مدرباً مؤقتاً للفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، كما قرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج. وخصوصا بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق امام المقاصة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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