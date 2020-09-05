شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : 60٪ من بطولات الأهلي بمساعدة التحكيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل -
برر محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، تفوق فريق النادي الأهلي في عدد بطولات الدوري الممتاز عن باقي أندية المسابقة، بالمساندات التحكيمية.
وقال صلاح في تصريحات في برنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي أحمد جمال:«لو كان هناك عدلاً لكان الزمالك في مكانة أخرى».
وأوضح:«التحكيم عامل رئيسي وأساسي في تفوق الأهلي في عدد البطولات، وهناك أجيال عظيمة في الزمالك كان تستحق ألقاب عديدة ولكنها حرمت منها بسبب التحيز التحكيمي للون الأحمر».
وأنهى تصريحاته:«60% من بطولات الأهلي جاءت بمساعدات التحكيم للفريق على حساب الزمالك وباقي الأندية»
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