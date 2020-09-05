شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : 60٪؜ من بطولات الأهلي بمساعدة التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏

برر محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، تفوق فريق النادي الأهلي في عدد ‏بطولات الدوري الممتاز عن باقي أندية المسابقة، بالمساندات التحكيمية.‏

وقال صلاح في تصريحات في برنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي أحمد جمال:«لو كان هناك ‏عدلاً لكان الزمالك في مكانة أخرى».‏

وأوضح:«التحكيم عامل رئيسي وأساسي في تفوق الأهلي في عدد ‏البطولات، وهناك أجيال عظيمة في الزمالك كان تستحق ألقاب عديدة ‏ولكنها حرمت منها بسبب التحيز التحكيمي للون الأحمر».‏

وأنهى تصريحاته:«60% من بطولات الأهلي جاءت بمساعدات التحكيم ‏للفريق على حساب الزمالك وباقي الأندية»‏