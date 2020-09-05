مانويل جوزيه: دجلة استحق ركلة جزاء وهدفه الملغي في الأهلي صحيح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، ان فريق وادي دجلة قد ظُلم خلال مواجهة الفريق الأحمر اليوم بالدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين نظيفين بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز في مباراة أدراها الحكم جهاد جريشة.
وأضاف جوزيه في تصريحات لقناة الأهلي:«دجلة استحق ركلة جزاء خلال الشوط الأول من المباراة».
وواصل:«الهدف الملغي لدجلة في شباك الأهلي صحيح وكان على الحكم احتسابه».
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