شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: أندية الدوري أصبحت تكره مواجهة الأهلي بسبب الظلم ‏التحكيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها جهاد جريشة في مباراة الأهلي ووادي دجلة، والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين بمنافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«أندية الدوري باتت تكره مواجهة الأهلي بسبب الظلم التحكيمي».

وواصل:«في السابق كان اللاعب يستعد بقوة وبمعنويات مرتفعة لمباراة الأهلي، الاّن بات يشعر باليأس والاحباط والهزيمة قبل انطلاق مواجهته بالفريق الأحمر».