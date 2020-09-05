شكرا لقرائتكم خبر عن ‏أمير مرتضى يسخر من إلغاء هدف دجلة في مباراة الأهلي: «تقنية العار» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، من الغاء هدف لفريق وادي دجلة في مواجهة الأهلي بمنافسات الجولة 24 للدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على دجلة بهدفين نظيفين في مباراة أدراها الحكم جهاد جريشة وألغى خلالها هدفاً لدجلة.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «تقنية العار».

الجدير بالذكر أن ماجد سامي مالك وادي دجلة قد كرر مقولة «تقنية العار» تعليقاً على الأخطاء التحكيمية في مباراة فريقه أمام الأهلي.