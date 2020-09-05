شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : لا أمل في إصلاح الكرة المصرية في ظل وجود اللجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه لا امل في إصلاح الكرة المصرية في ظل وجود اللجنة الخماسية الحالية غير القادرين على ادارة المنظومة الرياضية وتحقيق العدالة بين الحكام
وأضاف صلاح للاسف تقنية الفار ليست عادلة في تطبيقها بالدوري المصري.
وتابع صلاح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:«الأندية والمسؤولين لم ولن يجدوا من يشكوا اليه لاستعادة حقوقهم لذلك لا امل في الإصلاح
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