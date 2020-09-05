شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: احنا بنلعب في الدوري الأهلي وليس المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اثار محمد عبدالواحد مدرب نادي وادي دجلة حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدما نشر منشور على صفحته الشخصية انتقد فيها النادي الاهلي وكتب مدرب دجلة على صفحته :«للأسف إحنا بنلعب في الدوري الأهلي وليس الدوري المصري فين العداله التحكيميه للعلم الاهلي خساره وحيده هذا الموسم بتحكيم اجنبي في مباراه الزمالك» الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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