شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ رحلة البحث عن مهاجم بعد رحيل فخر الدين بن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى رحلة البحث عن مهاجم مميز تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق ، لحل ازمة العقم الهجومى التى عانى منها الدراويش هذا الموسم وكانت سبباً فى خسارة مباريات عديدة بالدوري ، ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

وأعلن التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى انتهاء تعاقده مع الدراويش، مؤكداً عدم تعاونه مع أى وكيل لاعبين فى مصر، وكتب فخر الدين بن يوسف عبر حسابه على إنستجرام، "توضيحا لوقف الشائعات.. ليس عندى أى وكيل أعمال رسمى فى مصر.. عقدى مع الإسماعيلى انتهى فى ١٩ يوليو ٢٠٢٠.. ولم أعهد التدريب أو اللعب دون عقد يربطنى بنادٍ.. أحترم الإسماعيلى جماهيرياً وجهازاً فنياً وإدارة ولاعبين، ولكنى لاعب محترف لبيت الطلب وكنت موجودا فى الإسماعيلية قبل الرجوع إلى تونس وهذا دليل على احترامى للنادى". واختتم تصريحاته قائلاً، "لا أعرف إن كنت سأرتدى قميص الإسماعيلى بعد اليوم أم لا، ولكنى فى جميع الحالات أشكر الجميع وخاصة عشاق الدراويش".

وكان اليوم السابع قد انفرد بفشل مفاوضات النادى الاسماعيلى مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وعلم "اليوم السابع" أن المهاجم التونسى رفض عرض الدراويش للاستمرار بسبب الفوارق المادية الكبيرة بين مطالبه وعرض النادى الاصفر لتمديد عقده، كما أشار اليوم السابع لفشل محاولات الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف، للانتظام فى تدريبات الدراويش منذ عودته لبلاده بسبب إصراره على الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة.

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ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقده مع الإسماعيلى انتهى فى يوليو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر، سجل خلالها هدفين فى 4 مباريات بالدورى، وسط أنباء عن تلقى اللاعب عروضاً مغرية فى الموسم الجديد.

وكان فخر الدين بن يوسف قد عاد للقاهرة مساء السبت قبل الماضى قادماً من تونس بعد أن قضى هناك فترة توقف الدورى بسبب جائحة كورونا منذ مارس الماضى، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة العراقى همام طارق فيما استقر مسئولو النادى الإسماعيلى على إنهاء إعارة الأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق، والذى تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر اللاعب لبلاده منذ مارس الماضى فى أعقاب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولم يعد للقاهرة.