شكرا لقرائتكم سفح الأهرامات يحتضن قرعة مونديال اليد بحضور كبار المسئولين الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام فى السابعة مساء اليوم السبت ، تحت سفح الأهرامات مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 التى، تقام خلال الفترة من 13 و حتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخب لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة .

و يشهد حضور القرعة كبار المسئولين فى الدولة ، حيث تم توجيه الدولة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و عدد من الوزراء ، فضلا عن مندوبى الدول المشاركة ، حيث أن عدد الحضور تم تقليه بسبب الإجراءات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد .

و يحي حفل القرعة الموسيقار العالمى عمر خيرت ،بينما يقدم الحفل كلا من الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم .

وقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الثلاثي المقدمين للحفل .

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وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة .

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات، وقال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 الثلاثاء الماضى إن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين، مشدداً أنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين .

طالب هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أسرة اللعبة بتفهم موقف تقليل عدد حضور حفل قرعة المونديال وفقا للإجراءات الاحترازية، مضيفا أنه يحاول مع الأطباء زيادة عدد الحضور من أجل محاولة لم الشمل، مطالبًا الجميع بتفهم الأمر للحماية من فيروس كورونا.

وأشاد هشام نصر بجهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى لا يتوانى فى متابعة كل الإنشاءات والإجراءات الخالصة بتنظيم البطولة لتخرج على أفضل ما يكون، فهو دائم المتابعة أولا بأول فى كل الصالات التى تستضيف البطولة التى تقام بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة.