شكرا لقرائتكم الليلة.. أسوان يخشى انتفاضة سموحة في افتتاح الجولة 25 للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفتتح اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز العائد بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، ففي السادسة مساءاً يستدرج أسوان نظيره سموحة على ستاد كلية الشرطة بالعباسية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل السلبى مع طلائع الجيش في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سموحة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً .

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وطالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بضرورة إستغلال تعثر سموحة في مباراته الأخيرة من أجل خطف النقاط الثلاث للهروب من منطقة الخطر في جدول الدوري ، في المقابل شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة على لاعبيه خطورة الاستهانة بالمنافس لضمان تصحيح مسار الفريق السكندرى والعودة لقطار الانتصارات مجدداً بعد الأداء الهزيل في موقعة الإنتاج الحربى التي أضاعت فكرة اقتحام المربع الذهبى .

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام سموحة مكون من :" مسعد عوض ، محمود نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمد طارق أبو العز ، مصطفى دويدار، سولمون منساه، محمد إسماعيل، أحمد عامر، إبراهيم جلال ، فادى فريد".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام أسوان مكون من :"عمر صلاح، محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد جمال ،شريف رضا ، صلاح محسن ، إيمومو ، يوسف ديوب ،حسام حسن ، ديريك تسيبامبى".