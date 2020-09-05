علق محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على الأخطاء التحكيمية التي ‏ارتكبها جهاد جريشة في مباراة الأهلي ووادي دجلة، والتي حسمها ‏الفريق الأحمر بهدفين بمنافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.‏

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" أندية الدوري باتت تكره مواجهة الأهلي بسبب ‏الظلم التحكيمي".‏

وواصل:"في السابق كان اللاعب يستعد بقوة وبمعنويات مرتفعة لمباراة ‏الأهلي، الاّن بات يشعر باليأس والاحباط والهزيمة قبل انطلاق مواجهته ‏بالفريق الأحمر".‏قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن تقنية الفار ليست عادلة في ‏تطبيقها بالدوري المصري.‏

وعن تقنية الفار قال:" أفوجىء بسماع أسماء قليلة الخبرة تقود الفار على الرغم من ‏أن حكم الفار هو المفترض أن يكون الأكثر خبرة من حكم الساحة والحكام القائمون على تقنية الفار غير عادلين ويبلغون حكم ‏الساحة بلقطات ويتغاضون عن أخرى".‏ حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

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كما برر محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، تفوق فريق النادي الأهلي في عدد ‏بطولات الدوري الممتاز عن باقي أندية المسابقة، بالمساندات التحكيمية.‏

وقال صلاح في تصريحات في برنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي أحمد جمال:"لو كان هناك ‏عدلاً لكان الزمالك في مكانة أخرى".‏

وأوضح:" التحكيم عامل رئيسي وأساسي في تفوق الأهلي في عدد ‏البطولات، وهناك أجيال عظيمة في الزمالك كان تستحق ألقاب عديدة ‏ولكنها حرمت منها بسبب التحيز التحكيمي للون الأحمر".‏

وأنهى تصريحاته:"60% من بطولات الأهلي جاءت بمساعدات التحكيم ‏للفريق على حساب الزمالك وباقي الأندية"‏