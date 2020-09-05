علق محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها جهاد جريشة في مباراة الأهلي ووادي دجلة، والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين بمنافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.
وقال صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أندية الدوري باتت تكره مواجهة الأهلي بسبب الظلم التحكيمي".
وواصل:"في السابق كان اللاعب يستعد بقوة وبمعنويات مرتفعة لمباراة الأهلي، الاّن بات يشعر باليأس والاحباط والهزيمة قبل انطلاق مواجهته بالفريق الأحمر".قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن تقنية الفار ليست عادلة في تطبيقها بالدوري المصري.
وعن تقنية الفار قال:" أفوجىء بسماع أسماء قليلة الخبرة تقود الفار على الرغم من أن حكم الفار هو المفترض أن يكون الأكثر خبرة من حكم الساحة والحكام القائمون على تقنية الفار غير عادلين ويبلغون حكم الساحة بلقطات ويتغاضون عن أخرى". حسبما نشر موقع "سوبر كورة".
كما برر محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، تفوق فريق النادي الأهلي في عدد بطولات الدوري الممتاز عن باقي أندية المسابقة، بالمساندات التحكيمية.
وقال صلاح في تصريحات في برنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي أحمد جمال:"لو كان هناك عدلاً لكان الزمالك في مكانة أخرى".
وأوضح:" التحكيم عامل رئيسي وأساسي في تفوق الأهلي في عدد البطولات، وهناك أجيال عظيمة في الزمالك كان تستحق ألقاب عديدة ولكنها حرمت منها بسبب التحيز التحكيمي للون الأحمر".
وأنهى تصريحاته:"60% من بطولات الأهلي جاءت بمساعدات التحكيم للفريق على حساب الزمالك وباقي الأندية"
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