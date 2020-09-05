بعد تصريحات مرتضى منصور.. سيد عبد الحفيظ: "أنت أكثر شخص تعرف وجع القفا وما قلته لا يحدث في الأهلي"

رد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ على تصريحات الاعتداء عليه من قبل كهربا والتى أشار إليها رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، والتي أكد فيها أن عبد الحفيظ تعرض بالضرب بـ”القفا” من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال أزمته الأخيرة مع زميله محمد الشناوي.

وقال عبد الحفيظ لقناة النادي الأهلي: “فيه رئيس نادي خرج إمبارح، وقال إن لاعب عندنا ضربني وطالما الموضوع يمسني شخصيًا بعيدًا عن النادي الأهلي فأنا لازم أرد عليه”.

واضاف: “استحالة ما قاله أن يحدث في النادي الأهلي لكن أنا مش مندهش من إنك قلت الكلام ده لإنك اتضربت مرتين قبل كده مرة قدام مصر كلها وإنت أكتر واحد يشعر بوجع القفا هو إنت.. اتنين في مصر يحسوا بوجع القفا هما الراجل ده لأنه اتضرب عليه وستاموني لأنه غنى له”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك صرح بأنه سوف يدرج ما وصفه بواقعة اعتداء محمود عبدالمنعم "كهربا" على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، بشكوى ضد اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مرتضى منصور خلال لقاء عقده مع مسئولي الصفحات المنتمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي أن سيدرج واقعة اعتداء كهربا على سيد عبدالحفيظ في شكوى ضد اللاعب لدى فيفا.

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وأوضح مرتضى منصور أنه حذر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي من أن كهربا "لاعب منحوس"، وكان سبب خسارة الزمالك السوبر المصري قبل سنوات بسبب إهداره لركلة جزاء.

وأوضح منصور: "أنتظر القيم والمبادئ الحقيقية في الأهلي بعد اعتداء كهربا لسيد عبد الحفيظ.. وأقر وأعترف بأن الأهلي نادي مبادئ وقيم لكن ما قيمة العقوبة مليون جنيه في ظل عقده الذي يقارب الـ ٢٠ مليونا؟"

واختتم قائلًا: "أنتظر مشاهدة عرض كهربا للبيع حيث لن يشتريه أحد".

وأوضح مرتضى منصور أنه حذر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.