شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة حرس الحدود في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة بالأهلي اليوم ،السبت، الإستعداد لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء بعد غد ، الأثنين، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز حيث أغلق الجهاز الفني للفريق ملف مباراة وادي دجلة الت أقيمت أمس بإستاد القاهرة ويبدأ الفريق من اليوم الإستعداد لمواجهة الحرس التى ستقام في المكس بالإسكندرية ، ويستعيد الاهلي جهود عليى معلول في مباراة الحدود بعدما غاب عن مباراة دجل أمس للأيقاف.

على صعيد أخر ، طالب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني من صالح جمعة لاعب الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه له من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة حيث وضع فايلر برنامجًا تأهيليًا خاصا لتجهيز صالح جمعة من أجل إنقاص وزنه وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة، بعدما تلاحظ أن وزن اللاعب مازال زائداً عن الوزن المثالى، وهو ما ظهر بوضوح فى مشاركة صالح لعدة دقائق فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى ..وشارك صالح جمعة فى الدقيقة 83 من مباراة الأهلي والمصري السبت الماضي التي فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ولكن تلاحظ أن وزنه لم يصل بعد للحد المثالى بشكل جعل المدير الفني يقرر استبعاد اللاعب من قائمة الأهلي لمباراة وادى دجلة أمس ، وعقد فايلر اجتماعًا مع مساعده توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية وايضا محمد النجار اخصائي التأهيل بالجهاز الفني من اجل وضع برنامج تأهيل لتجهيز صالح جمعة وتأهيله بدنياً ومساعدته على استعادة وزنه المثالي ولياقته ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل جيد.