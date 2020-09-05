شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة حرس الحدود في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة بالأهلي اليوم ،السبت، الإستعداد لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء بعد غد ، الأثنين، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز حيث أغلق الجهاز الفني للفريق ملف مباراة وادي دجلة الت أقيمت أمس بإستاد القاهرة ويبدأ الفريق من اليوم الإستعداد لمواجهة الحرس التى ستقام في المكس بالإسكندرية ، ويستعيد الاهلي جهود عليى معلول في مباراة الحدود بعدما غاب عن مباراة دجل أمس للأيقاف.
على صعيد أخر ، طالب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني من صالح جمعة لاعب الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه له من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة حيث وضع فايلر برنامجًا تأهيليًا خاصا لتجهيز صالح جمعة من أجل إنقاص وزنه وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة، بعدما تلاحظ أن وزن اللاعب مازال زائداً عن الوزن المثالى، وهو ما ظهر بوضوح فى مشاركة صالح لعدة دقائق فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى ..وشارك صالح جمعة فى الدقيقة 83 من مباراة الأهلي والمصري السبت الماضي التي فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ولكن تلاحظ أن وزنه لم يصل بعد للحد المثالى بشكل جعل المدير الفني يقرر استبعاد اللاعب من قائمة الأهلي لمباراة وادى دجلة أمس ، وعقد فايلر اجتماعًا مع مساعده توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية وايضا محمد النجار اخصائي التأهيل بالجهاز الفني من اجل وضع برنامج تأهيل لتجهيز صالح جمعة وتأهيله بدنياً ومساعدته على استعادة وزنه المثالي ولياقته ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل جيد.
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