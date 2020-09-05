شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للجنة الطبية لمونديال اليد قبل حفل القرعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد عصر اليوم السبت، اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمرا صحفيا لشرح الإجراءات الطبية المتبعة فى البطولة ، وذلك على هامش حفل قرعة البطولة المقرر له السابعة مساء الليلة بحضور كبار الشخصيات، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية فى البطولة ، بعض من أعضاء اللجنة المنظمة .

و يحي حفل القرعة الموسيقار العالمى عمر خيرت ،بينما يقدم الحفل كلا من الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم .

وقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الثلاثي المقدمين للحفل .

Advertisements

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة .

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات، وقال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 الثلاثاء الماضى إن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين، مشدداً أنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين .