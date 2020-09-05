شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة طنطا بالدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها عصر غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ستاد المصانع الحربية ثم يعلن مختار مختار قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلقاً للمبيت هناك استعداداً للقاء.

وحقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعبا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز أهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

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وفى وقت سابق ، كشف محمد بازوكا لاعب الإنتاج الحربى أسباب تراجع نتائج فريقه عقب استئناف مسابقة الدورى العام، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم "الحمد لله على فوزنا على سموحة بعد فترة كبيرة من تراجع المستوى الفنى والبدنى لأغلب اللاعبين، بسبب سلسلة الإصابات التى ضربت الفريق بوباء كورونا قبل عودة المسابقة".

ويضيف مدافع الانتاج الحربى "لم نخض فترة إعداد قوية مثل كل الفرق بسبب إصابات كورونا وواجهنا الأهلى فى أول لقاء وبذلنا مجهودا كبيرا فى المباراة وحصدنا نقطة من أنياب متصدر البطولة، وكان طبيعى أن نتأثر فى المباريات التى تليها وهو ما حدث بالفعل وشعرنا فى أكثر من مباراة أننا خارج التركيز".

وتابع بازوكا: "عقدنا جلسات مع بعضنا البعض كلاعبين وتحدثنا عن أهمية استعادة الانتصارات مجدداً وهو ما حدث فى لقاء سموحة، وأمامنا مباراتين غاية فى الصعوبة أمام طنطا ثم أسوان والحصول على الست نقاط من هاتين المباراتين هدفنا حتى نتخلص من الضغوط ونعود لتقديم أداء ممتع ونقتحم المربع الذهبى".