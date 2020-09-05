شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: نشر الصحف المغربية قرارات الكاف قبل اعلانها يثير الجدل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اندهاشه، من نشر الصحف المغربية جميع الأخبار المتعلقة بالاتحاد الأفريقي «كاف» قبل اعلانها بشكل رسمي.
وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي:«هذه هي المرة العاشرة ربما ابلتي نعرف من خلالها قرار سيتخذه الكاف بتفاصيله من قبل صحف المغرب وهذا الأمر يثير جدل كبير».
وأوضح:«حتى الاتحاد المغربي قام بترتيب أوراقه ووضع جدول للمباريات بالتزامن مع موعد نصف نهائي دوري الأبطال، لتأكيد علمه بالأمر».
وأتم تصريحاته:«هذا الأمر مثير للجدل ويعتبر لغز كبير، فالأندية المغربية هي طرف في المنافسة معنا في دوري الأبطال بنصف النهائي، وعلى الكاف التحفظ على قراراته».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,582
-
تعافي
76,305
-
وفيات
5,495
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ: نشر الصحف المغربية قرارات الكاف قبل اعلانها يثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.