شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: نشر الصحف المغربية قرارات الكاف قبل اعلانها يثير ‏الجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اندهاشه، من نشر الصحف المغربية جميع الأخبار المتعلقة بالاتحاد الأفريقي «كاف» قبل اعلانها بشكل رسمي.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي:«هذه هي المرة العاشرة ربما ابلتي نعرف من خلالها قرار سيتخذه الكاف بتفاصيله من قبل صحف المغرب وهذا الأمر يثير جدل كبير».

وأوضح:«حتى الاتحاد المغربي قام بترتيب أوراقه ووضع جدول للمباريات بالتزامن مع موعد نصف نهائي دوري الأبطال، لتأكيد علمه بالأمر».

وأتم تصريحاته:«هذا الأمر مثير للجدل ويعتبر لغز كبير، فالأندية المغربية هي طرف في المنافسة معنا في دوري الأبطال بنصف النهائي، وعلى الكاف التحفظ على قراراته».