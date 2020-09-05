شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: الأهلي فاوضني وأتحفظ على التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عحقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه في الفترات السابقة.

وأكد ديسابر في تصريحات على قناة «النهار»: «بالفعل الأهلي دخل معي في مفاوضات ولكن أرفض التعليق عليها أو ذكر تفاصيلها في الوقت الحالي».

وعن أفضل اللاعبين في صفوف نادي بيراميدز، أشار: «أتمنى انضمام السعيد وفاروق وتراوري للعب معي في الدوري الفرنسي».

ويتولى ديسابر تدريب أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي.