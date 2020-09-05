شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: الأهلي فاوضني وأتحفظ على التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عحقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه في الفترات السابقة.
وأكد ديسابر في تصريحات على قناة «النهار»: «بالفعل الأهلي دخل معي في مفاوضات ولكن أرفض التعليق عليها أو ذكر تفاصيلها في الوقت الحالي».
وعن أفضل اللاعبين في صفوف نادي بيراميدز، أشار: «أتمنى انضمام السعيد وفاروق وتراوري للعب معي في الدوري الفرنسي».
ويتولى ديسابر تدريب أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي.
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