عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيروس كورونا يضرب أحدث أصدقاء محمد صلاح

السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365

ضرب فيروس كورونا المستجد الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال وجوده بمعسكر منتخب بلاده استعدادا لمواجهة كوسوفو (الأحد) في ثاني جولات بطولة دوري أمم أوروبا.



وأعلن الاتحاد اليوناني (الجمعة) أن نتيجة اختبار فيروس كورونا لأحد لاعبي المنتخب الوطني جاءت إيجابية، وتأكد خروجه من تشكيلة الفريق استعدادا لمواجهة كوسوفو.

ولم يكشف الاتحاد اليوناني عن اسم اللاعب، لكنه قال إنه ابتعد عن التشكيلة في آخر 36 ساعة بعد خضوعه لفحص الاتحاد الأوروبي، وإنه سيغادر مدينة ليوبلانا السلوفينية مقر المعسكر السبت.

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وبحسب بوابة "العين الرياضية" الإماراتية، قالت مصادر مقربة من فريق ليفربول إن تسيميكاس هو اللاعب اليوناني المقصود، وأن إصابته ظهرت بعد خوضه اللقاء الأول مع منتخب بلاده في دوري أمم أوروبا أمام سلوفينيا (الخميس) والذي انتهى بالتعادل السلبي.

يذكر أن تسيميكاس هو أحدث المنضمين إلى ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، حيث وقع عقود الانضمام لـ"الريدز" خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية قادما من أولمبياكوس اليوناني، وخاض معه معسكر الإعداد الذي أقيم في النمسا خلال أغسطس (آب) الماضي.

وبات النجم اليوناني منذ انضمامه لليفربول صديقا لمحمد صلاح، حيث التقى به في اليونان خلال إجازته قبل الانضمام لمعسكر "الريدز"، واستقلا الطائرة ذاتها إلى النمسا للانضمام إلى الفريق.

يذكر أن باقي تشكيلة اليونان ستستمر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة كوسوفو في المجموعة الثالثة من المستوى الثالث لدوري أمم أوروبا، حيث خضعت باقي البعثة لفحوص (الجمعة)، وستظهر النتائج السبت قبل خوض المباراة.