عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهدف التاريخي رقم 100 يراوغ رونالدو بعد إصابته

السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365

ربما يضطر كريستيانو رونالدو للانتظار عدة أيام أخرى قبل محاولة تسجيل هدفه المئة مع منتخب البرتغال، بعد تعرضه لإصابة في القدم أثارت الشكوك حول مشاركته في مباراة بلاده على أرضها مع كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم السبت.



ويعد رونالدو هداف البرتغال عبر العصور، وأكثر لاعب في البلاد خوضا للمباريات الدولية، ولكن أهدافه توقفت عند 99 قبل 10 أشهر، منذ هز الشباك في الفوز 2-صفر خارج الديار على لوكسمبورغ في آخر مباراة دولية خاضتها البرتغال.

وقال المدرب فرناندو سانتوس للصحفيين "تحوم شكوك حول لحاقه بالمباراة. تدرب رونالدو جيدا يومي الاثنين والثلاثاء لكن يوم الأربعاء اشتكى من ألم في أصبع بالقدم".

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وأضاف: "بدا الأمر لسعة نحلة لكن تبين لاحقا أنها عدوى. تم علاجه بالمضادات الحيوية ويبدو أنه عاد لطبيعته لكن لا يزال يتعين علينا تقييم حالته"، حسبما نقلت "رويترز".

ولم تشهد أوروبا أي مباريات دولية منذ نوفمبر بسبب وباء كورونا الذي تسبب في تأجيل بطولة أوروبا 2020 حتى العام القادم.

ويأمل رونالدو البالغ من العمر 35 عاما أن يصبح ثاني لاعب فقط يسجل 100 هدف على المستوى الدولي بعد الإيراني علي دائي.

جدير بالذكر أن مباراة البرتغال التالية ستكون خارج الديار أمام منتخب السويد يوم الثلاثاء القادم.