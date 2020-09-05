«البحث عن كأس أمم إفريقيا».. اتحاد الكرة يصدم الجميع ويعلن «اختفاء» كؤوس 98 و2010.. وأحمد حسن يطرح سؤالاً بشأن «أحمد شوبير».. وعمرو أديب يعلّق: «شامم ريحة انتخابات»

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن اختفاء كأس أمم إفريقيا 2010، والذي توّج به المنتخب الوطني في المباراة النهائية على حساب غانا.

وقال المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إنه في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير."

وأضاف اتحاد الكرة في بيان: "يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس ، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة."

شوبير يؤكد المعلومة

أعلن أحمد شوبير، قائد الاهلي ومنتخب مصر السابق، سرقة كأس إفريقيا الذي احتفظت به مصر بعد الفوز ببطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010 من دولاب اتحاد الكرة.

وقال شوبير في برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس"، إن اتحاد الكرة فوجئ بسرقة كأس إفريقيا من دولاب اتحاد الكرة، وتم سؤال احمد حسن كابتن المنتخب السابق الذي أكد أنه لم يحصل على الكأس وأن كأس إفريقيا متواجد في اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة: ليس كأس إفريقيا فقط

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن سرقة العديد من الكؤوس من مقر الاتحاد، وليس كأس أمم إفريقيا فقط.

وقال العطار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء أمس الجمعة، إن عدم وجود كأس أفريقيا لم يكن مفاجأة، مشيراً إلى أنه فى أحداث اقتحام الاتحاد في عام 2013 تمت سرقة عدد من الكؤوس.

وأوضح العطار أنه يتم الآن عملية تطوير اتحاد الكرة، وخلال البحث في المخازن عن المقتنيات المتواجدة من أجل وضعها في الواجهة بعد التطوير فتم التأكد من فقدان الكثير من الأشياء.

وأضاف: "كأس أفريقيا 2010 و1998 والكؤوس العربية التي حصل عليها منتخب مصر غير موجودة، بالإضافة إلى الدروع الأخرى التي تم الحصول عليها ليست موجودة"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من استرداد بعض الأشياء المفقودة، لافتاً إلى أنه جار حصر ما تبقى من الأشياء ويتم عمل عملية جرد.

وتابع العطار أن هناك مجموعة مقتنيات تمت سرقتها وليس كأس 2010 و1998، وبعض الكؤوس والدروع العربية، مؤكداً أنه يتم تكثيف الجهود مع وزارة الداخلية من أجل إعادتها مرة أخرى، لأنها تراث لا بد من استرجاعه بأي طريقة وفي أقرب وقت.

ثروت سويلم: كاس 2010 ماجاش من يوم ماتسرق

من جانبه، قال النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، إنه فوجئ بسرقة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف سويلم، في تصريحات مع عمرو أديب، أنه في عام 2013، قام "الأولتراس" باقتحام مقر اتحاد الكرة وأشعلوا النيران فيه، وتم عمل المحاضر في وجوده كمدير تنفيذي للاتحاد، لافتاً إلى أنه تمت سرقة كؤوس 2006 و2008، مؤكدأً أنه تم استرجاع الكأسين اللذين تمت سرقتهما، وهي أمور مثبتة بمحاضر رسمية.

وقال سويلم: "اللي بيثار حول سرقة كؤوس أو كأس من اتحاد الكرة هو أمر يسىء لاتحاد الكرة لأن المكان ده فيه موظفين ومسئولين منذ أكثر من 20 عاماً، وإن كان هناك مساءلة رسمية يجب أن تتم مع جميع المسئولين الحاليين والسابقين".

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وتابع: "كل الكؤوس كانت موجودة يوم ما كنت ماشي من الاتحاد، فيما عدا كأس 2010، الكأس من الأساس ماجاش من يوم ما اتسرق عام 2013".

واختتم سويلم تصريحاته بالقول: "مش بس الكأس اللي اتسرق ده.. في مقتنيات تانية اتسرقت".

شوقي غريب: اللي معاه الكاس يجيبه ونعمله غيره

كما صرح المدير الفني للمنتخب الأولمبي، شوقي غريب، بأن كأس 2006 و2008 تشبه كأس 2010، مشيراً إلى أن كأس أفريقيا تم تسليمه إلى اتحاد الكرة بعد مقابلة الرئيس بيوم واحد.

وقال غريب، في تصريحات مع عمرو أديب: "مفيش حاجة اسمها الكأس ميرجعش، والكأس ده معمول في شركة في مصر، أنا معرفش هل بيتكتب على الكأس السنة اللي تم تسليم الكأس فيها ولا لأ، لكن معتقدش ان ده بيحصل".

وناشد غريب المصريين قائلاً: "اللي معاه كأس 2010 يجيبه ونعمله كأس جديد مكانه لأن ده تراث رياضي في الكرة المصرية، وهو حاجة مش هتتكرر تاني".

احمد حسن يستنكر الزج بإسمه في الأزمة

من جانبه، استنكر قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن، الزج باسمه في أزمة "فقدان كأس الأمم الإفريقية 2010"، مؤكداً أنه لا يعلم مكان الكأس المفقود.

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: "الكؤوس الأربعة التي لي صورة معها هي عبارة عن (ماكيت) احتفظ به في منزلي".

وتابع قائد المنتخب الوطني السابق: "مرت 10 سنوات، من الغريب أن يتحدث الناس في الأمر الآن بعد تعاقب 3 مجالس إدارات على اتحاد الكرة".

وأشار إلى أن ما أحزنه هو أن الإعلامي القدير أحمد شوبير قام بالزج باسمه وقال إن الكأس عنده، قائلاً: "من المهنية أنه طالما زج باسمي، أن يهاتفني ويتأكد من المعلومة".

وتابع "الصقر": "شوبير نفسه كان نائباً لاتحاد الكرة في المجلس السابق، لماذا لم يتم فتح الموضوع وقتها؟"، مضيفاً: "على الأقل إذا أتتك معلومة تأكّد منها".

وأضاف حسن: "لا أعلم إن كان هناك تصفية حسابات بين المجالس".

عمرو أديب يعلّق

ناشد الإعلامي عمرو أديب "المجهولين" الذين استولوا على كأس أمم إفريقيا نسخة 2010، بإعادته.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية": "يا جماعة اللي معاه كأس 2010 يقولنا، ده معمول في مصر بـ2000 جنيه أو 3000 جنيه، لكن له رمزيته، حاجة لها معنى عظيم يعني".

وأضاف الإعلامي: "اللي معاه الكأس يجيبه ليّ وأنا هسلمه، أرجوكم، لأنه مش مفيد بالنسبة لك في حاجة، لا هو ذهب ولا ألماظ، أرجوكم رجعوا كأس 2010، الموضوع فيه ريحة انتخابات ومجلس قديم ومجلس جديد".