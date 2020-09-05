شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يخضعون لتحليل "رابيد تيست" قبل مباراة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، اليوم السبت، لتحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع وادى دجلة، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة من مساء الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً مثيراً بعشرة لاعبين على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في الجولة 24 للدوري، ولعب المقاولون العرب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد العزيز موسى في الدقيقة الثالثة لعرقلته المهاجم النيجيري اوستن اموتو.

حيث تقدم للمقاولون نجمه الكولومبي لويس ادوارد في الدقيقة 19 وأضاف البديل محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة 72.