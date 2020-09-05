كشف حمزة الجمل، نجم النادي الإسماعيلي سابقًا، عن حقيقة تلقيه مفاوضات في الوقت الجاري من أجل تولي منصب المدير الفني لنادي الدراويش.
وقال حمزة الجمل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "على
وتابع:"شعرت بالسعادة والفخر بعد ترشيح اسمي لقيادة الفريق، ومسيرتي التدريبية شهدت العديد من النجاحات داخل مصر وخارجها".
وأتم:"الإسماعيلي مدبوح في الوقت الجاري لذلك لا أريد التحدث عن السلبيات في الوقت الجاري حتى يستفيق".
وفي سياق آخر، شدد الجمل: "علمت بتجدد إصابة باهر المحمدي وهو تم ظلمه فنيا لأنه يلعب أساسي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمزة الجمل: إصابة باهر المحمدي تجددت.. ومحدش فاوضني لتدريب الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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