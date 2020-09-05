اتحاد الكرة المغربي يكشف حقيقة تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال

أكد محمد مقروف المتحدث الرسمي و مستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان جدول المباريات المعلن عنه هو جدول داخلي و يخص الدوري المغربي و وضعنا فيه انه رهينة مواعيد مباريات دوري ابطال إفريقيا .

وقال مقروف خلال برنامج ملعب

oNtime مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة اون تايم سبورتس انه لا يتقبل الهجوم علي الاتحاد المغربي و اتهامه بالسيطرة علي الاتحاد الإفريقي و هذا لم يحدث.

وأضاف ان جدول الدوري المغربي تم