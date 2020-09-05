اتحاد الكرة المغربي يكشف حقيقة تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال

أكد محمد مقروف المتحدث الرسمي و مستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان جدول المباريات المعلن عنه هو جدول داخلي و يخص الدوري المغربي و وضعنا فيه انه رهينة مواعيد مباريات دوري ابطال إفريقيا .
وقال مقروف خلال برنامج ملعب
وأضاف ان جدول الدوري المغربي تموضعه في ظل وجود مؤجلات كثيرة بالدوري بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.
واكمل محمد مقروف ان مباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا في موعدها المحدد من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف "يومي ٢٥ -٢٦ سبتمبر بين الاهلي و الوداد و الزمالك و الرجاء و لا دخل لنا في ذلك.
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