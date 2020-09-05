تحدث حمزة الجمل، نجم النادي الإسماعيلي سابقاً، عن بيان نادي الدراويش، عن أزمة نادي الإسماعيلي وتدهور النتائج لفريق الكرة الأول بقلعة الدراويش.
وقال حمزة الجمل في تصريحات لبرنامج"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مجلس نادي الإسماعيلي مدبوح وقام باتخاذ قرارات خاطئة كثيرة ويجب على من الفاشلين أن يرحلوا ومنح الفرصة للذين يستحقون".
وتابع:"نحن لا نهدف لإسقاط النادي ولكن لماذا يتم التعاقد مع مدب أجنبي ويجب التعاقد مع مدرب وطني اسمعلاوي".
وأوضح:"إدارة الإسماعيلي استغنت عن مجموعة كبيرة من اللاعبين المهمين دفعة واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمزة الجمل: مجلس الإسماعيلي "مدبوح" وهدفنا ليس إسقاطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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