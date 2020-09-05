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رئيس الإسماعيلي السابق: لابد من إبعاد كل الفاشلين لتصحيح المسار

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تحدث نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، عن أزمة نتائج الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش.

وأكد نصر أبو الحسن في تصريحات لبرنامج

"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لابد من إبعاد كل الفاشلين لتصحيح المسار"

وأضاف: "الوضع في نادي الدروايش أصبح لا يليق وخاصة بعد تدهور النتائج".

وأوضح: "الإسماعيلي في مركز متأخر منذ بداية الموسم وليس الأمر بسبب خسارة أخر مباراتين ولكن الفريق يعاني منذ بداية الموسم".

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