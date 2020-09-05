خبير تحكيمي: جهاد جريشة تغاضى عن احتساب هدف وضربة جزاء لدجلة أمام الأهلي

تحدث الخبير التحكيمي عادل عقل، عن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في لقاء الأهلي ووادي دجلة في لقاء اليوم.

وأكد عادل عقل في تصريحات لبرنامج

"نمبر وان" على قناة "النهار": "جهاد جريشة تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة لوادي دجلة بعد تدخل رامي ربيعة على مهاجم دجلة في الدقائق الأولى من المباراة ولم يرجع للفار".

وتابع: "أما هدف وادي دجلة الذي تم إلغاؤه فهو صحيح وقرارت جهاد جريشة غير موفقة في مباراة اليوم نهائيا".