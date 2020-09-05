رياضة | كورتوا يغادر معسكر بلجيكا ويعود لمدريد

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن حارس مرمى المنتخب وريال مدريد، تيبو كورتوا، غادر معسكر "الشياطين الحمر" اليوم الجمعة، ليعود إلى ناديه بالعاصمة الإسبانية.

وأعلن الاتحاد على تويتر أن "تيبوا كورتوا حر من مهامه الدولية وسيعود إلى ناديه ريال مدريد" دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد البلجيكي للعبة، ستيفان فان لوك، إن عودة الحارس جاءت "وفقاً لناديه" و "ليس لأسباب طبية".

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وكانت صحف بلجيكية قد نشرت الأربعاء الماضي، أن الحارس خضع لاختبار كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية، لكنه أجرى لاحقاً فحصاً أكثر دقة أثبت عدم إصابته، لذلك تقرر استمراره في معسكر المنتخب.

وفي اليوم التالي، أبدى مدرب منتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز شعوره بالاستياء في مؤتمر صحافي، إزاء نشر هذه "الأكاذيب" والتي تعد ذات طابع سري، لأنها تتعلق بمسألة طبية.

وأكد المدرب الإسباني عشية سفر "الشياطين الحمر" إلى كوبنهاغن يوم الجمعة، حيث سيواجهون الدنمارك غداً، أن "كورتوا متاح للعمل، اللجنة الطبية أكدت أن نتيجته سلبية لفيروس كورونا".

وقضى حارس المرمى الأسبوع الماضي بمعسكر المنتخب البلجيكي في توبيز، جنوب غربي بروكسل، للتحضير لمباريات دوري الأمم الأوروبية أمام الدنمارك (السبت) وأيسلندا (الثلاثاء)، بعد عشرة أشهر من آخر معسكر للمنتخب الوطني بسبب وباء الفيروس التاجي.