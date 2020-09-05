رياضة | رئيس الإسماعيلي السابق: لابد من إبعاد كل الفاشلين ووضع الدراويش لا يليق

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الإسماعيلي السابق: لابد من إبعاد كل الفاشلين ووضع الدراويش لا يليق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، عن أزمة نتائج الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش.

وأكد نصر أبو الحسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لابد من إبعاد كل الفاشلين لتصحيح المسار"

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وأضاف: "الوضع في نادي الدروايش أصبح لا يليق وخاصة بعد تدهور النتائج".

وأوضح: "الإسماعيلي في مركز متأخر منذ بداية الموسم وليس الأمر بسبب خسارة أخر مباراتين ولكن الفريق يعاني منذ بداية الموسم".

ويذكر أن النادى الإسماعيلي تلقي خسارة أمام فريق مصر المقاصة برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.