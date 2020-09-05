شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ ساخراً: المنافس يعيش أفضل فتراته بفارق 20 نقطة للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من تصريحات بعض مسئولي الزمالك، واصفاً إياه بالسطحية على حد قوله.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي:«من شدة سطحية عقل أحد مسؤول المنافس أنه يقول أن ناديه يعيش أفضل فترات حياته».

وواصل مدير الكرة بالأهلي:«أجمل فترات حياتهم وهناك فارق 20 نقطة بينه وبين الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري، وحصل على الدوري مرة وحيدة خلال أخر 16 عاماً».

واكمل تصريحاته:«إذا كانت أفضل فترات ناديكم هو فارق 20 نقطة كاملة لمصلحة الأهلي، فماذا ستقول إذا لعبت في كأس العالم للأندية؟».