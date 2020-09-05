عبدالحفيظ ساخراً: المنافس يعيش أفضل فتراته بفارق 20 نقطة للأهلي ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من تصريحات بعض مسئولي الزمالك، واصفاً إياه بالسطحية على حد قوله.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي:«من شدة سطحية عقل أحد مسؤول المنافس أنه يقول أن ناديه يعيش أفضل فترات حياته».
وواصل مدير الكرة بالأهلي:«أجمل فترات حياتهم وهناك فارق 20 نقطة بينه وبين الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري، وحصل على الدوري مرة وحيدة خلال أخر 16 عاماً».
واكمل تصريحاته:«إذا كانت أفضل فترات ناديكم هو فارق 20 نقطة كاملة لمصلحة الأهلي، فماذا ستقول إذا لعبت في كأس العالم للأندية؟».
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