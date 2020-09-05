شكرا لقرائتكم خبر عن بسفح الأهرامات.. محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعه كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة المنطقة الأثرية بالأهرامات لمتابعه الاستعدادات الجارية لاجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقرر إقامتها غدا السبت تحت سفح الأهرامات والتى سوف تشهد حضور ضيوف من العديد من الدول المشاركة بالبطولة وممثلى الاتحاد الدولى للعبة.

حرص راشد على متابعه حاله النظافة والارصفه بمحيط المنطقة موجها بتكثيف دوريات النظافه على مدار اليوم والتعاون مع منظمى الحدث في ازاله أي معوقات تواجهم لكي يظهر الحدث على اكمل وجه مشيرا ان شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قد قامت بتوفير مصادر للتغذية الكهربائية للمنطقة المقرر اجراء القرعه بها بالاضافه إلى توفير المصادر الاحتياطية للطاقة .

اشاد بالتجهيزات التي تم انجازها من قبل المنظمين ووزارة الشباب والرياضة مشيراً ان اختيار منطقة سفح الاهرامات لاقامه القرعة سيضفي الشكل الجمالى والحضارى وينقل للعالم روعه الحضارة المصرية .

كما تفقد محيط المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وطريق الفيوم وطريق المنصورية للوقوف على الاعمال الجارى تنفيذها والحاله العامة لتلك الطرق .

محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعه كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعه كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعه كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعه كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعه كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعه كأس العالم لكرة اليد مصر 2021