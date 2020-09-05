شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ يروي حكاية نجاح تجربته مع ألميريا الاسباني ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روي تركي اّل الشيخ، ‏وزير الترفيه السعودي، حكاية نجاح تحربته مع نادي ألميريا لاسباني، والذي يمتلكه منذ قرابة عام مضى.

وكتب اّل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :«حابب اشارككم حكايتي مع ألميريا حتى الان

وتابع:«الخطوات، تملكت النادي والفريق ينافس على تفادي الهبوط للدرجات الأدنى، تملكته مقابل ٢٠ مليون يورو، قمت بزيادة رأس المال بقيمة ٣٠ مليون يورو

وتم تغيير ٨٠٪ من الفريق وواصل:«تم تطوير ارضية الملعب والاضاءة

وأكمل اّل الشيخ:«النتيجة،تمكن الفريق في موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للاليجا ولم يوفق، تم بيع ٨٠٪؜ من عقد لاعب واحد مقابل ٢٥ مليون يورو كاش + اضافات لتصل قيمة الصفقة ل٤٤ مليون يورو، لازال الميريا يمتلك ٢٠٪ من عقد اللاعب، استطيع حاليًا ان اقول اني وصلت لنقطة». break even

وأنهى تصريحاته:«‏نمتلك الان ايضا عروض لبيع٣ لاعبين من ألميريا بقيمة ١٠ مليون يورو وحصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح في مؤتمر صحفي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي ورئيس بلدية المدينة،هذه هي الحكاية حتى الآن والقادم افضل بحول الله».

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