عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع كاي هافرتز

السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلن تشيلسي رسميا تعاقده مع كاي هافرتز مهاجم باير ليفركوزن الألماني، ليصبح ثاني ألماني ينضم للنادي اللندني خلال فترة الانتقالات الحالية بعد تيمو فيرنر من لايبزيج، بالإضافة إلى المغربي حكيم زياش وبن تشيلويل وتياجو سيلفا لتشكيل فريق المدرب فرانك لامبارد.



كما تعاقد تشيلسي بقيادة لامبارد مع المدافع الفرنسي الشاب مالانف سار، الذي سيخرج على سبيل الإعارة بهدف اكتساب المزيد من الخبرة قبل مشاركته.

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وقال هافرتز لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد للغاية وفخور لوجودي هنا، بالنسبة لي هو حلم أصبح حقيقة أن ألعب في نادٍ كبير مثل تشيلسي، ولا أطيق الانتظار لمقابلة جميع اللاعبين والمدربين. نعم، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا!".

من جانبها، قالت مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي: "كاي هو أحد أفضل اللاعبين في عصره في كرة القدم العالمية، لذلك نحن سعداء للغاية لأن مستقبله يكمن في تشيلسي".

وتابعت: "لقد أثبت نسبه في واحدة من أفضل الدوريات في أوروبا، وهو يلعب في المنتخب الألماني، وهو موهبة مثيرة وديناميكية. يسعدنا أن نكون قادرين على إضافة براعته وجودته إلى الفريق قبل بدء الموسم".

وهافرتز البالغ من العمر 20 عاما قدم أداء مميزا للغاية مع ليفركوزن، ونجح في تسجيل 17 هدفا خلال 43 مباراة لعبها هذا الموسم، كما صنع أيضا 9 أهداف.