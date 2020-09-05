طلبة: "اللاعب اللي لعب للقطبين بيكون مظلوم جماهيريًا"

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جدة - عمرو شويل وجه مجدي طلبة نجم الكرة المصرية السابق، رسائل رائعة لكلا من مؤمن زكريا ومروان محسن لاعبا النادي الأهلي ورسالة أخرى للجمهور خلال استضافته اليوم على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر. وقال طلبة:" بالنسبة لمؤمن زكريا بدعي ربنا يشفيه ويخفف عنه الإبتلاء، ولكل داء دواء ولازم تتمسك بالأمل، أما مروان محسن فأنا سعيد بمشواره نحو استعادة الثقة خاصة أنك تمتلك قدرات مميزة". Advertisements وتابع نجم الكرة المصرية السابق:" لاعب الكرة دائما تحت الضغوط وهنا يأتى دور جمهور المساند والداعم حتى يتجاوز اللاعب محنته ويحقق الفريق أهدافه". وأكمل طلبة الذى لعب للأهلي والزمالك: "اللاعب اللي لعب للقطبين بيكون مظلوم جماهيريًا.. ولو عاد بي الزمن سأكرر ذلك، أنا مع فكرة خوض اللاعب مسيرته في أكثر من ناد". وختم: "أنا أهلاوي لكنني قضيت أجمل أيامي في نادي الزمالك".

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