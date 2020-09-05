«انت هتتلكك».. رضا عبدالعال يعلّق على انسحاب الزمالك من الدوري

علّق نجم الأهلي والزمالك السابق، رضا عبدالعال، على إمكانية انسحاب الأبيض من الدوري المصري الممتاز، اعتراضاً على الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة الأهلي ووادي دجلة.

وقال عبدالعال، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن هدف وادي دجلة الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل "صحيح للغاية"، مشيراً إلى أن الأهلي ليس في حاجة لمجاملة التحكيم مع اقترابه من حسم بطولة الدوري الممتاز بشكل نهائي.

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وأكد عبدالعال أن الزمالك ليس طرفاً في أزمة تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة، مضيفاً: "خليك في نفسك وركز مع فرقتك .. أنت هتتلكك".

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى أن رئيس نادي الزمالك دائماً ما يصدر قرارات بالانسحاب من الدوري الممتاز، والجهات السيادية تطالبه بالتراجع فلاداعي لهذه القرارات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 في الدوري.