شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يستعد لكأس العالم للقارات بـ3 وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكره المغلق بالإسكندرية ويستمر حتي الأربعاء 9 سبتمبر استعدادا لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية ، ويتخلله ثلاث مباريات ودية أيام7 و 8 و9 سبتمبر أمام فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.

وتضم قائمة المنتخب بقيادة مصطفي لطفي كلا من محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان لحراسة المرمي، ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي.

على صعيد أخر كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة، أنه فتح فى وقت سابق تحقيقا مع فوزى غانم مدير المكتب الفنى وعلى كامل مسؤول المخازن بعد حريق اتحاد الكرة 9 مارس 2013 ، وقال سويلم فى تصريحات لـ"الخليج 365" ، إن فوزى غانم وعلى كامل من أفضل الشخصيات داخل اتحاد الكرة وتم التحقيق معهما لعمل حصر للكؤوس الضائعة بعد الحريق.

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وأضاف المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة أن حمادة المصرى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق وقتها تواصل معه أحد الشخصيات بعد فترة من الحريق وأبلغه بالقبض على شخص لديه كأسين أمم إفريقيا 2006 و2008 والسارق هرب لكن أحضر الكأسين شخص يدعى يوسف.

وتابع سويلم أنه فى أكتوبر 2014 افتتح طاهر أبوزيد وزير الرياضة وقتها المبنى الجديد لاتحاد الكرة بوجود كل الكؤوس داخل صالة استقبال الاتحاد، مضيفا، : "كأس أمم افريقيا 2010 لم يستعيده الاتحاد لكن تم ثبوت وجود كأس أمم إفريقيا 86 و2006 و2008، مشيرا إلى أنه حال حصول أحد الأشخاص على كأس الامم 2010 كان سيتم إثبات ذلك من جانب مسؤول المخازن.

وأكد ثروت سويلم على وجود دفاتر ومستندات رسمية موجودة تؤكد وتوضح موقف الكؤوس بعد حريق اتحاد الكرة.