شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: أندية الدوري أصبحت تكره مواجهة الأهلي بسبب الظلم ‏التحكيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على الأخطاء التحكيمية التي ‏ارتكبها جهاد جريشة في مباراة الأهلي ووادي دجلة، والتي حسمها ‏الفريق الأحمر بهدفين بمنافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.‏

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع الاعلامي أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:«أندية الدوري باتت تكره مواجهة الأهلي بسبب ‏الظلم التحكيمي».‏

وواصل: «في السابق كان اللاعب يستعد بقوة وبمعنويات مرتفعة لمباراة ‏الأهلي، الاّن بات يشعر باليأس والاحباط والهزيمة قبل انطلاق مواجهته ‏بالفريق الأحمر».‏