شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص مدرباً مؤقتاً للإسماعيلي لحين التعاقد مع «أجنبي»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قبول الاستقالة التي تقدم بها أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق ومساعده محمد محسن أبوجريشة، عقب خسارة الدراويش برباعية أمام المقاصة في الدوري.

وأعلن مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي تم تكليف أحمد العجوز بتولي منصب المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ويساعده محمد حمص في منصب المدرب المساعد لحين الاتفاق مع مدير فني أجنبي ويساعده معد بدني.

وكان الإسماعيلي قد وجه الشكر للفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، بعد تراجع النتائج بالدوري، وتولى أدهم السلحدار مع أبوجريشة خلال مباراتي الاتحاد السكندري والمقاصة.