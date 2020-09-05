شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال لأحمد الشناوي: «اعمل لآخرتك وبلاش تطبيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق استيائه من مجاملات احمد الشناوي الخبير التحكيمي بقناة بعد تصريحاته بصحة إلغاء هدف وادي دجلة . وقال عبدالعال انه سجل فيديو قبل فقرة احمد الشناوي، اكد فيه ان الشناوي سيؤكد الغاء الهدف وقال عبدالعال في تسجيل فيديو على صفحته الشخصية الشناوي بيراعي لقمة عيشة وبيطبل عشان الدنيا تمشي ولقمة عيشه تمشي ووجه عبدالعال نصيحة للخبير التحكيمي احمد الشناوي قائلا: اعمل لآخرتك وبلاش تطبيل الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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