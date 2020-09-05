شكرا لقرائتكم ثروت سويلم: موضوع سرقة كؤوس الاتحاد "خد أكبر من حجمه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، عن اختفاء بعض الكؤوس من الجبلاية، خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها كأس الأمم الإفريقية 2010.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: " القصة مكنتش مستاهلة بيانات، يوم 9 مارس 2013 اتحرق اتحاد الكرة بالكامل واتسرق، حيث سُرقت الكؤوس والأجهزة وكل ما حدث تم تحريره في محضر رسمي".

وتابع سويلم: "الموضوع أخد أكبر من حجمه، وفيه إساءة متعمدة للمجالس السابقة، المجالس ترحل وتأتي ولكن هناك إدارات محترمة باقية منها إدارة المخازن الموجودة حاليا".

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وواصل: "هل نحن نريد فقط إشغال الرأي العام، مجلس إدارة اتحاد الكرة لا علاقة له بسرقة الكؤوس أو وجودها لأن هناك إدارة مخازن هي من تدير ذلك الأمر".

وأشار سويلم إلى أن ما تم حصره في محاضر الشرطة هو الموجود حاليًا، لا ينقصه شيئا، مضيفًا: " تواجدت 6 سنوات في اتحاد الكرة لم أسمع عن حكاية تواجد كأس الأمم مع أحمد حسن ومستغرب جدا منها".

وختم: "الغريب في الموضوع أن الناس الموجود والشئون القانونية، يعرفون جيدا قصة اختفاء كأس عام 2010، هذا الكأس نسخة بديلة وليست الأصلية ".