شكرا لقرائتكم أحمد حسن: لا أعلم مكان كؤوس أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الصقر أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن عدم معرفته بقصة ضياع أو سرقة كؤوس اتحاد الكرة والتى هزت الوسط الرياضي في الساعات الأخيرة".

وأكد الصقر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أون تايم سبورتس صباح اليوم السبت: "أنا معرفش حاجة نمت وصحيت على اتصالات محلية ومن وكالات أنباء عالمية وأنا مش فاهم حاجة، تم الزج باسمي في ضياع كؤوس إفريقيا أنا لا أعرف لماذا".".

وتابع أحمد حسن: "لو هناك شخص معه معلومة أن لدي كؤوس لماذا لم يتصل بي لمعرفة الحقيقة قبل اثارتها في وسائل الإعلام، ولماذا أمتلك كؤوس في منزلي وهي ملك لاتحاد الكرة".

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وأكمل:"بعد 2011 الكأس كان معايا ولكني قمت بتسليمه لاتحاد الكرة ولا أعرف لماذا أثير هذا الموضوع الآن".

وختم:"شعرت بالحزن من بعض الأشخاص، لأنه زج باسمي وكأني متورط فى سرقة كأس أفريقيا، على الأقل كان كلمنى فى التليفون قبل ما يجيب اسمي في القصة دي، وبقالنا سنين طويلة محدش أصلا اتكلم في القصة دي خالص، وليه محدش اتكلم عن الأزمة دي غير دلوقتى".

وأصدر اتحاد الكرة بيانا اليوم، قال فيه إنه في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس ، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.