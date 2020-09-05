شكرا لقرائتكم مانشيني: نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز على البوسنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أن الآزوري كان قريب من الفوز على منتخب البوسنة بعد التعادل 1-1 في دوري الأمم الأوروبية، وقال مانشيني في تصريحاته بعد المباراة: "حاولنا حتى النهاية وكان لدينا العديد من الفرص، كان هناك بعض التعب في النهاية، بالطبع ، نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز ، لكن لم تكن هناك حدة".

وقال مانشيني في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول إيطاليا: "لقد كانت مشابهة جدًا للمباراة التي لعبناها في تورينو، حيث تراجعت البوسنة لتنتظرنا، لذا فإن المزيد من الحدة ستحدث الفرق".

وأوقف هذا التعادل 1-1 السلسلة القياسية من 11 انتصارًا متتاليًا للأزوري.

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وعلق مانشيني على ذلك قائلا: "سلسلة الانتصارات كان يجب أن تنتهي عاجلا أم آجلا، نحن سعداء بالتعادل وليس الهزيمة، سنواصل المضي قدمًا، سيتغير عدد قليل من اللاعبين لأنه من الواضح أنه لا يمكنهم اللعب كل ثلاثة أيام".

وكان هناك ارتباك قبل انطلاق المباراة، مع تقارير تفيد بأن جورجيو كيليني خرج من التشكيل الأساسي لصالح فرانشيسكو أكيربي عن طريق الخطأ.

وأشار مانشيني: "كانت هناك مشكلة، كنا خائفين من أن يؤذي نفسه، لذلك انتظرنا ، هذا كل ما في الأمر".