شكرا لقرائتكم رئيس لجنة الحكام: جريشة أصاب في الغاء هدف دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد القائمة بأعمال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن صحة قرار الحكم جهاد جريشة في الغاء هدف دجلة في مرمى الأهلي.

وقال وجيه أحمد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، اليوم :"المخالفة على لاعب دجلة رقم 4 موجودة، لأنه أعاق تحرك أيمن أشرف ووصوله للكرة وهو في وضعية تسلل لذلك استفاد زميله من هذه المخالفة".

وعن احتساب الكرة تسلل وعدم احتسابها مخالفها قال وجيه أحمد:"اللاعب الذى ارتكب مخالفة في وضعية التسلل قبل أن يرتكب المخالفة".

وفي نفس المداخلة اعتبر سمير عثمان الخبير التحكيمي أن قرار جريشة خاطئ وأن الهدف صحيح ولا يوجد باللعبة أى مخالفة.

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وأقيمت اليوم الجمعة مباراتين في الدوري المصري الممتاز أسفرت ألأولى عن فوز المقاصة على الإسماعيلي بنتيجة قاسية وعريضة، فيما واصل الأهلي مسلسل انتصاراته على حساب دجلة وهو ما أحدث تغيير في جدول ترتيب الدوري المصري.

وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

حقق فريق مص المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثانى أحرز شمليس بكلى الهدف الثالث بعد تعاون جماعى من اللاعبين فى الدقيقة 54، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الرابع من ضربة رأس فى الدقيقة 58.